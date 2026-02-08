«Как будто я бежал». Волков поделился эмоциями от выступления Коростелёва в скиатлоне ОИ

Российский лыжник Сергей Волков высказался о выступлении Савелия Коростелёва в скиатлоне (10 км+10 км) на Олимпийских играх – 2026, по итогам которого атлет занял четвёртое место. Волков поддерживает соотечественника на месте событий.

«Как будто я бежал. Лучше бы я бежал, в плане эмоций всё там оставил. Коленки трясутся. Нам Савелий подарил всем такие незабываемые ощущения. Он герой, просто герой. Если знать ещё всё, что он делал сам, один, ради того, чтобы сегодня бежать и бороться за медали, то он герой», — сказал Волков в видео в телеграм-канале «Ски Доуп».

Олимпийским чемпионом в скиатлоне стал норвежец Йоханнес Клебо.

