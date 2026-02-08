Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Командные соревнования. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Как будто я бежал». Волков поделился эмоциями от выступления Коростелёва в скиатлоне ОИ

«Как будто я бежал». Волков поделился эмоциями от выступления Коростелёва в скиатлоне ОИ
Комментарии

Российский лыжник Сергей Волков высказался о выступлении Савелия Коростелёва в скиатлоне (10 км+10 км) на Олимпийских играх – 2026, по итогам которого атлет занял четвёртое место. Волков поддерживает соотечественника на месте событий.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1

«Как будто я бежал. Лучше бы я бежал, в плане эмоций всё там оставил. Коленки трясутся. Нам Савелий подарил всем такие незабываемые ощущения. Он герой, просто герой. Если знать ещё всё, что он делал сам, один, ради того, чтобы сегодня бежать и бороться за медали, то он герой», — сказал Волков в видео в телеграм-канале «Ски Доуп».

Олимпийским чемпионом в скиатлоне стал норвежец Йоханнес Клебо.

Материалы по теме
«Элита мирового спорта». Дмитрий Губерниев — о четвёртом месте Коростелёва на ОИ-2026

Лыжники-рекордсмены из России:

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android