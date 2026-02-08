Дмитрий Губерниев отреагировал на тяжёлую травму Линдси Вонн на Олимпиаде

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на тяжёлую травму олимпийской чемпионки 2010 года, двукратной чемпионки мира 41-летней американской горнолыжницы Линдси Вонн, которая упала во время соревнований по скоростному спуску на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Линдси Вонн — мужественная девочка. Сейчас ей можно пожелать только здоровья. Человек с таким феноменальным желанием, легенда спорта… Вернулась сразу после травмы и вот опять угораздило. Здоровья», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.