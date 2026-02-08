«Выглядят ужасно». Чемпион мира из Канады обвинил Коростелёва в падении Амундсена на ОИ

Чемпион мира 2011 года канадский лыжник Девон Кершоу раскритиковал россиянина Савелия Коростелёва за инцидент с падением норвежца Харальда Амундсена в скиатлоне (10 км+10 км) на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии.

«Похоже, он толкнул Харальда. Коростелёв пытался спастись, но эти кадры выглядят ужасно», — приводит слова Кершоу VG.

Сам Савелий Коростелёв признался, что не видел Харальда Амундсена и не нарочно стал участником инцидента с падением норвежца. Коростелёв финишировал на четвёртом месте с отставанием от победителя, Йоханнеса Клебо, в 3,6 секунды. Амундсен стал шестым (+30,4).