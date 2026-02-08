«Выглядят ужасно». Чемпион мира из Канады обвинил Коростелёва в падении Амундсена на ОИ
Чемпион мира 2011 года канадский лыжник Девон Кершоу раскритиковал россиянина Савелия Коростелёва за инцидент с падением норвежца Харальда Амундсена в скиатлоне (10 км+10 км) на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1
«Похоже, он толкнул Харальда. Коростелёв пытался спастись, но эти кадры выглядят ужасно», — приводит слова Кершоу VG.
Сам Савелий Коростелёв признался, что не видел Харальда Амундсена и не нарочно стал участником инцидента с падением норвежца. Коростелёв финишировал на четвёртом месте с отставанием от победителя, Йоханнеса Клебо, в 3,6 секунды. Амундсен стал шестым (+30,4).
