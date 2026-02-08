Амундсен не стал винить Коростелёва в своём падении в скиатлоне на Олимпиаде-2026

Чемпион мира норвежский лыжник Харальд Амундсен заявил, что россиянин Савелий Коростелёв не виноват в его падении по ходу скиатлона (10 км+10 км) на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии.

«Это не вина Савелия. Я ударился о неровности своими затёкшими ногами и потерял равновесие. Мне пришлось немного опереться на него, чтобы удержаться на ногах.

Сейчас я чувствую себя немного неловко. Когда я падаю, у меня всё затекает. Мне казалось, что ноги почти невозможно двигать. После падения тяжело бежать одному», — приводит слова Амундсена TV2.

Савелий Коростелёв финишировал на четвёртом месте с отставанием от победителя, Йоханнеса Клебо, в 3,6 секунды. Харальд Амундсен стал шестым (+30,4).