Технический делегат ФЛГР оценил нарушение правил Деложем на ОИ
Технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов высказался о французском лыжнике Матисе Деложе, который по ходу скиатлона (10 км+10 км) на Олимпийских играх – 2026 в Италии нарушил правила разметки. Перед отметкой 13,3 км он немного срезал дистанцию. За это нарушение спортсмен получил жёлтую карточку. По итогам скиатлона французский лыжник выиграл серебряную медаль.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1
«Ошибся, но преимущество не получил. И до финиша ещё далеко. Письменное предупреждение», — сказал Беломестнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Олимпийским чемпионом в скиатлоне стал норвежец Йоханнес Клебо.
Лыжники-рекордсмены из России:
