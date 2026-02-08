Скидки
Олимпиада 2026

Технический делегат ФЛГР оценил нарушение правил Деложем на ОИ

Технический делегат ФЛГР оценил нарушение правил Деложем на ОИ
Комментарии

Технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов высказался о французском лыжнике Матисе Деложе, который по ходу скиатлона (10 км+10 км) на Олимпийских играх – 2026 в Италии нарушил правила разметки. Перед отметкой 13,3 км он немного срезал дистанцию. За это нарушение спортсмен получил жёлтую карточку. По итогам скиатлона французский лыжник выиграл серебряную медаль.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1

«Ошибся, но преимущество не получил. И до финиша ещё далеко. Письменное предупреждение», — сказал Беломестнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Олимпийским чемпионом в скиатлоне стал норвежец Йоханнес Клебо.

Юрий Бородавко высказался о нарушении правил французским лыжником Деложем на ОИ

Лыжники-рекордсмены из России:

Комментарии
