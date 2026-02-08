Себастиан Самуэльссон зашёл на два штрафных круга на первом этапе смешанной эстафеты на ОИ

Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон неудачно выступил в смешанной эстафете на 4х6 км на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии. На своём первом этапе он зашёл на два штрафных круга после стрельбы из положения стоя и передал эстафету с отставанием в 1 минуту 24 секунды. Сборная Швеции идёт на 18-м месте.

Олимпийские игры — 2026 продлятся до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.