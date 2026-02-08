В Норвегии отреагировали на нарушение правил разметки французским лыжником на Олимпиаде
Главный тренер мужской сборной Норвегии Эрик Мюр Носсум прокомментировал инцидент со срезкой дистанции французским лыжником Матисом Деложем, который по ходу скиатлона на Олимпиаде-2026 нарушил правила разметки.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1
– Моё личное мнение — он не получил никакого преимущества. Одно дело — индивидуальная гонка с раздельного старта, но это массовый старт. По моему мнению, всё хорошо. Я очень рад за своих французских коллег, думаю, что радость во французском лагере может превзойти радость в норвежском.
– Был ли протест со стороны Норвегии?
– Нет, с нашей стороны мы не подавали протест. Конечно, это нарушение правил, но, по моему мнению, он не получил никакого преимущества, учитывая обстановку на трассе, — приводит слова Носсума NRK.
