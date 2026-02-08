Клебо — о победе в скиатлоне: ни разу не почувствовал, что нахожусь на пределе

Шестикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал победу в скиатлоне на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Российский лыжник Савелий Коростелёв занял в гонке четвёртое место, уступив норвежцу 3,6 секунды на финише.
«Это большое достижение. Чувствую огромное облегчение. Последние два дня я очень нервничал и чувствовал это даже по пульсу в покое. Но уже во время гонки ни разу не почувствовал, что нахожусь на пределе, это хороший знак.
Это золото неописуемо. Многие говорили, что в этом году мы стали менее серьёзными, но это не так. Мы просто получали удовольствие. Я меньше нервничаю перед стартами и чувствую больше баланса. Не думаю, что иду работать — думаю, что выхожу получать удовольствие», – приводит слова Клебо VG.no.
- 8 февраля 2026
-
17:57
-
17:53
-
17:51
-
17:41
-
17:25
-
17:15
-
17:05
-
17:04
-
17:02
-
16:53
-
16:51
-
16:49
-
16:46
-
16:44
-
16:44
-
16:34
-
16:31
-
16:29
-
16:25
-
16:19
-
16:17
-
16:13
-
16:11
-
16:08
-
16:05
-
16:05
-
16:03
-
15:55
-
15:50
-
15:49
-
15:45
-
15:45
-
15:41
-
15:35
-
15:35