Клебо — о победе в скиатлоне: ни разу не почувствовал, что нахожусь на пределе

Шестикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал победу в скиатлоне на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Российский лыжник Савелий Коростелёв занял в гонке четвёртое место, уступив норвежцу 3,6 секунды на финише.

«Это большое достижение. Чувствую огромное облегчение. Последние два дня я очень нервничал и чувствовал это даже по пульсу в покое. Но уже во время гонки ни разу не почувствовал, что нахожусь на пределе, это хороший знак.

Это золото неописуемо. Многие говорили, что в этом году мы стали менее серьёзными, но это не так. Мы просто получали удовольствие. Я меньше нервничаю перед стартами и чувствую больше баланса. Не думаю, что иду работать — думаю, что выхожу получать удовольствие», – приводит слова Клебо VG.no.