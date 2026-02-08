Йоханнес Бё: Клебо добивается именно того, чего хочет. Невероятный спортсмен!

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о победе соотечественника Йоханнеса Клебо в скиатлоне (10 км+10 км) на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Клебо добивается именно того, чего хочет. То, как он идёт коньком и обходит остальных ещё до своего ускорения. Ему не нужно выигрывать за счёт рывка.

Какой же он невероятный спортсмен! Все остальные атлеты были уставшими, а он бежит так, будто 10-летиями находился на отдыхе и не терял во взрывной силе, поднимаясь на холм. Возможно, это самое впечатляющее, что мы видели», — сказал Бё в студии NRK.

