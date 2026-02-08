Йоханнес Бё: Клебо добивается именно того, чего хочет. Невероятный спортсмен!
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о победе соотечественника Йоханнеса Клебо в скиатлоне (10 км+10 км) на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1
«Клебо добивается именно того, чего хочет. То, как он идёт коньком и обходит остальных ещё до своего ускорения. Ему не нужно выигрывать за счёт рывка.
Какой же он невероятный спортсмен! Все остальные атлеты были уставшими, а он бежит так, будто 10-летиями находился на отдыхе и не терял во взрывной силе, поднимаясь на холм. Возможно, это самое впечатляющее, что мы видели», — сказал Бё в студии NRK.
Лыжники-рекордсмены из России:
