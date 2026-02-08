Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Франция — Швеция
«Худшая позиция, которую можно представить». Коростелёв — о выступлении в скиатлоне на ОИ

Комментарии

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал своё выступление в скиатлоне (10 км+10 км) на Олимпийских играх — 2026, в котором занял четвёртое место. До бронзы Коростелёву не хватило 1,5 секунды.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1

«Счастлив, что могу бороться за медали. Но мне очень грустно, что я сегодня четвёртый. Это, мне кажется, худшая позиция, которую только можно себе представить.

Думаю, это мой лучший результат. Здесь все самые сильные ребята, рад, но повторяю, мне очень грустно. Если бы это было на Кубке мира, буду счастлив. На Олимпийских играх только три места», — сказал Савелий Коростелёв в эфире NRK.

