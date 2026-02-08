Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Франция — Швеция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Клебо сравнялся с Любовью Егоровой по количеству выигранных золотых медалей на ОИ

Клебо сравнялся с Любовью Егоровой по количеству выигранных золотых медалей на ОИ
Комментарии

Шестикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо сравнялся по количеству золотых олимпийских медалей с российской лыжницей Любовью Егоровой. Это произошло после того, как Клебо одержал победу в скиатлоне на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Российский лыжник Савелий Коростелёв занял в гонке четвёртое место, уступив норвежцу 3,6 секунды на финише.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1

В активе у Клебо и Егоровой по шесть золотых наград. Больше, чем у Клебо, золотых олимпийских медалей лишь у двух норвежских лыжников – Бьорна Дэли и Марит Бьорген, которые за свою карьеру завоевали по восемь наград.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Российский лыжник остановился в шаге от медали Олимпиады! Как же обидно за Коростелёва
Российский лыжник остановился в шаге от медали Олимпиады! Как же обидно за Коростелёва
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android