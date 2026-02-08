Клебо сравнялся с Любовью Егоровой по количеству выигранных золотых медалей на ОИ

Шестикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо сравнялся по количеству золотых олимпийских медалей с российской лыжницей Любовью Егоровой. Это произошло после того, как Клебо одержал победу в скиатлоне на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Российский лыжник Савелий Коростелёв занял в гонке четвёртое место, уступив норвежцу 3,6 секунды на финише.

В активе у Клебо и Егоровой по шесть золотых наград. Больше, чем у Клебо, золотых олимпийских медалей лишь у двух норвежских лыжников – Бьорна Дэли и Марит Бьорген, которые за свою карьеру завоевали по восемь наград.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.