ОИ-2026. Хоккей (ж). Франция — Швеция
Олимпиада 2026

Российский флаг вывесили на лыжном стадионе в Валь-ди-Фьемме

Комментарии

Российский флаг вывесили на доме рядом с лыжным стадионом в Валь-ди-Фьемме в Италии, где в эти дни проходят зимние Олимпийские игры. В Валь-ди-Фьемме идут соревнования по лыжным гонкам и лыжному двоеборью.

Фото: Александра Сергиенко, «Чемпионат»

От России на Олимпийских играх в нейтральном статусе выступают 13 спортсменов: Савелий Коростелёв (лыжные гонки), Дарья Непряева (лыжные гонки), Аделия Петросян (фигурное катание), Пётр Гуменник (фигурное катание), Никита Филиппов (ски-альпинизм), Иван Посашков (шорт-трек), Алёна Крылова (шорт-трек), Ксения Коржова (конькобежный спорт), Анастасия Семёнова (конькобежный спорт), Павел Репилов (санный спорт), Дарья Олесик (санный спорт), Семён Ефимов (горнолыжный спорт), Юлия Плешкова (горнолыжный спорт).

Олимпиада-2026: главное:

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
