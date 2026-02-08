Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Франция — Швеция
Олимпиада 2026

Четырёхкратный чемпион Ф-1 Феттель посетил Олимпиаду-2026

Четырёхкратный чемпион Ф-1 Феттель посетил Олимпиаду-2026
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира, бывший пилот «Ред Булл», «Астон Мартин» и «Феррари» Себастьян Феттель присутствует сегодня на соревнованиях в рамках Олимпийских игр — 2026.

Феттель появился на трибунах вместе с семьёй и генеральным директором Формулы-1 Стефано Доменикали.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Себастьян принял решение завершить карьеру после сезона 2022 года.

Зимние Олимпийские игры в Италии проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. Отметим, из России в нейтральном статусе на Игры отправились 13 спортсменов, в их числе Аделия Петросян и Пётр Гуменник (фигурное катание), Савелий Коростелёв и Дарья Непряева (лыжные гонки), Ксения Коржова и Анастасия Семёнова (конькобежный спорт).

Комментарии
