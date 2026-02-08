Француз Делож высказался о своём скандальном нарушении в скиатлоне на Олимпиаде-2026

Французский лыжник Матис Делож объяснил инцидент с нарушением правил по ходу скиатлона во время скиатлона (10 км+10 км) на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии. Перед отметкой 13,3 км он немного срезал дистанцию, за что сразу получил жёлтую карточку.

Он финишировал в гонке на втором месте, впервые в карьере выиграв медаль Олимпийских игр.

«Я слишком резко срезал угол, не подумал об этом. Однако это мне совсем не помогло, это была моя ошибка! Жёлтая карточка была заслуженной, но эта ошибка мне не помогла и не была преднамеренной», — приводит слова Деложа Francetv.

В скиатлоне Йоханнес Клебо стал шестикратным олимпийским чемпионом. Российский лыжник Савелий Коростелёв стал четвёртым, ему до медали не хватило 1,5 секунды. Бронзовая награда досталась норвежцу Мартину Лёвстрёму Нюэнгету.