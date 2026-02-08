Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Франция — Швеция
18:40 Мск
Олимпиада 2026

Француз Делож высказался о своём скандальном нарушении в скиатлоне на Олимпиаде-2026

Француз Делож высказался о своём скандальном нарушении в скиатлоне на Олимпиаде-2026
Французский лыжник Матис Делож объяснил инцидент с нарушением правил по ходу скиатлона во время скиатлона (10 км+10 км) на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии. Перед отметкой 13,3 км он немного срезал дистанцию, за что сразу получил жёлтую карточку.

Он финишировал в гонке на втором месте, впервые в карьере выиграв медаль Олимпийских игр.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1

«Я слишком резко срезал угол, не подумал об этом. Однако это мне совсем не помогло, это была моя ошибка! Жёлтая карточка была заслуженной, но эта ошибка мне не помогла и не была преднамеренной», — приводит слова Деложа Francetv.

В скиатлоне Йоханнес Клебо стал шестикратным олимпийским чемпионом. Российский лыжник Савелий Коростелёв стал четвёртым, ему до медали не хватило 1,5 секунды. Бронзовая награда досталась норвежцу Мартину Лёвстрёму Нюэнгету.

Комментарии
