«Элегантность, мастерство, смелость». Макрон — о серебряной медали Деложа в скиатлоне ОИ

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на выигрыш лыжником Матисом Деложем серебряной медали в скиатлоне (10 км+10 км) на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии.

«Матис Делож завоевал первую медаль Франции на Олимпийских играх в Милане-Кортине! Элегантность, мастерство, смелость — какой скиатлон! Франция гордится собой», — написал президент Франции на своей странице в социальной сети X.

Отметим, перед отметкой 13,3 км он немного срезал дистанцию, за что сразу получил жёлтую карточку. Бронзовая награда досталась норвежцу Мартину Лёвстрёму Нюэнгету. Олимпийским чемпионом в скиатлоне стал норвежец Йоханнес Клебо.

