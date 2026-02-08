Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Франция — Швеция
18:40 Мск
«Элегантность, мастерство, смелость». Макрон — о серебряной медали Деложа в скиатлоне ОИ

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на выигрыш лыжником Матисом Деложем серебряной медали в скиатлоне (10 км+10 км) на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1

«Матис Делож завоевал первую медаль Франции на Олимпийских играх в Милане-Кортине! Элегантность, мастерство, смелость — какой скиатлон! Франция гордится собой», — написал президент Франции на своей странице в социальной сети X.

Отметим, перед отметкой 13,3 км он немного срезал дистанцию, за что сразу получил жёлтую карточку. Бронзовая награда досталась норвежцу Мартину Лёвстрёму Нюэнгету. Олимпийским чемпионом в скиатлоне стал норвежец Йоханнес Клебо.

Француз Делож высказался о своём скандальном нарушении в скиатлоне на Олимпиаде-2026

Олимпиада-2026: главное:

