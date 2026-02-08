Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Франция — Швеция
Главная Олимпиада 2026 Новости

Сноуборд на Олимпиаде 2026, женщины, параллельный гигантский слалом: результаты

Чешская сноубордистка Мадерова стала чемпионкой ОИ-2026 в параллельном гигантском слаломе
Комментарии

Чешская сноубордистка Зузана Мадерова одержала победу в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Олимпиада 2026. Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
08 февраля 2026, воскресенье. 16:33 МСК
Окончено
1
Зузана Мадерова
Чехия
W
2
Сабина Пайер
Австрия
L

Мадерова выиграла оба финальных заезда у австрийки Сабины Пайер. Бронзовую медаль завоевала итальянка Лючия Долмассо, которая в малом финале была быстрее соотечественницы Элизы Каффонт.

Олимпийские игры – 2026. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом, женщины:

1. Зузана Мадерова (Чехия).
2. Сабин Пайер (Австрия).
3. Лючия Долмассо (Италия).
4. Элиза Каффонт (Италия).

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены не принимали участие в этом виде программы.

Календарь Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
