40-летний австриец Карл выиграл золото Олимпиады-2026 в параллельном гигантском слаломе
Олимпийский чемпион 2022 года, 40-летний австрийский сноубордист Беньямин Карл выиграл золото Олимпийских игр – 2026 в Италии в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому. Таким образом, Карл второй раз подряд стал лучшим на ОИ в этой дисциплине.
Олимпиада 2026. Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
08 февраля 2026, воскресенье. 16:45 МСК
Окончено
1
Беньямин Карл
Австрия
W
2
Ким Сан Кюм
Южная Корея
L
Серебро соревнований выиграл представитель Южной Кореи Ким Сан Кюм, который в финале отстал от Карла на 0,19 секунды. Бронзовым призёром стал Тервел Замфиров из Болгарии, он в малом финале обошёл Тима Мастнака из Словении.
Олимпиада 2026. Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
08 февраля 2026, воскресенье. 16:39 МСК
Окончено
3
Тервел Замфиров
Болгария
W
Олимпийский игры — 2026 в Италии. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Итоги:
- Беньямин Карл (Австрия).
- Ким Сан Кюм (Южная Корея).
- Тервел Замфиров (Болгария).
