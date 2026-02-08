Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Франция — Швеция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Сноуборд на Олимпиаде 2026, мужчины, параллельный гигантский слалом: результаты

40-летний австриец Карл выиграл золото Олимпиады-2026 в параллельном гигантском слаломе
Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года, 40-летний австрийский сноубордист Беньямин Карл выиграл золото Олимпийских игр – 2026 в Италии в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому. Таким образом, Карл второй раз подряд стал лучшим на ОИ в этой дисциплине.

Олимпиада 2026. Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
08 февраля 2026, воскресенье. 16:45 МСК
Окончено
1
Беньямин Карл
Австрия
W
2
Ким Сан Кюм
Южная Корея
L

Серебро соревнований выиграл представитель Южной Кореи Ким Сан Кюм, который в финале отстал от Карла на 0,19 секунды. Бронзовым призёром стал Тервел Замфиров из Болгарии, он в малом финале обошёл Тима Мастнака из Словении.

Олимпиада 2026. Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
08 февраля 2026, воскресенье. 16:39 МСК
Окончено
3
Тервел Замфиров
Болгария
W

Олимпийский игры — 2026 в Италии. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Итоги:

  1. Беньямин Карл (Австрия).
  2. Ким Сан Кюм (Южная Корея).
  3. Тервел Замфиров (Болгария).
Календарь Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
Материалы по теме
Кошмар на Олимпиаде-2026. Сказочная история Линдси Вонн завершилась жутким падением
Кошмар на Олимпиаде-2026. Сказочная история Линдси Вонн завершилась жутким падением
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android