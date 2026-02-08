40-летний австриец Карл выиграл золото Олимпиады-2026 в параллельном гигантском слаломе

Олимпийский чемпион 2022 года, 40-летний австрийский сноубордист Беньямин Карл выиграл золото Олимпийских игр – 2026 в Италии в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому. Таким образом, Карл второй раз подряд стал лучшим на ОИ в этой дисциплине.

Серебро соревнований выиграл представитель Южной Кореи Ким Сан Кюм, который в финале отстал от Карла на 0,19 секунды. Бронзовым призёром стал Тервел Замфиров из Болгарии, он в малом финале обошёл Тима Мастнака из Словении.

Олимпийский игры — 2026 в Италии. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Итоги: