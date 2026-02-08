Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Франция — Швеция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Биатлон на Олимпиаде 2026, смешанная эстафета: результаты

Сборная Франции по биатлону выиграла золото в смешанной эстафете на Олимпиаде-2026
Комментарии

Сборная Франции по биатлону стала победителем смешанной эстафеты на Олимпийских играх — 2026. В состав команды вошли Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Лу Жанмонно и Жулия Симон. Они преодолели дистанцию за 1:04.15,5.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
08 февраля 2026, воскресенье. 16:05 МСК
Окончено
1
Франция
2
Италия
3
Германия

Вторыми стали итальянские спортсмены (Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер и Лиза Виттоцци), отстав от лидеров на 25,8. Тройку сильнейших замкнули немцы (Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Ванесса Фойгт и Франциска Пройс).

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Смешанная эстафета:

  1. Франция (Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Лу Жанмонно и Жулия Симон) — 1:04.15,5 (0 штрафных кругов +7 дополнительных патронов).
  2. Италия (Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер и Лиза Виттоцци) — отставание 25,8 (0+5).
  3. Германия (Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Ванесса Фойгт и Франциска Пройс) +1.05,3 (1+3).
  4. Норвегия +1.37,2 (2+6).
  5. Швеция +1.40,8 (2+7).
  6. Финляндия +1.56,5 (0+7).
Календарь Олимпийских игр
Материалы по теме
«Я каждый год собиралась бросить спорт». Выдающаяся карьера Доротеи Вирер
«Я каждый год собиралась бросить спорт». Выдающаяся карьера Доротеи Вирер
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android