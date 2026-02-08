Сборная Франции по биатлону выиграла золото в смешанной эстафете на Олимпиаде-2026

Сборная Франции по биатлону стала победителем смешанной эстафеты на Олимпийских играх — 2026. В состав команды вошли Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Лу Жанмонно и Жулия Симон. Они преодолели дистанцию за 1:04.15,5.

Вторыми стали итальянские спортсмены (Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер и Лиза Виттоцци), отстав от лидеров на 25,8. Тройку сильнейших замкнули немцы (Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Ванесса Фойгт и Франциска Пройс).

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Смешанная эстафета: