«Всё произошло так быстро». Сестра Линдси Вонн высказалась о страшном падении спортсменки

Карин Килдоу, сестра 41-летней американской горнолыжницы Линдси Вонн, высказалась о тяжёлой травме олимпийской чемпионки 2010 года. Вонн жёстко упала во время соревнований по скоростному спуску на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Это определённо было последним, что мы хотели бы здесь увидеть. Всё произошло так быстро. После этого сразу же все начали надеяться, что с ней всё в порядке. С ней здесь присутствуют все хирурги, физиотерапевты и врачи. Уверена, они предоставят нам отчёт, и мы встретимся с ней в больнице», — сказала Килдоу в интервью NBC.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.