ОИ-2026. Хоккей (ж). Франция — Швеция
18:40 Мск
Олимпиада 2026

Известен порядок выступления мужчин-одиночников в личном турнире на ОИ-2026
Во вторник, 10 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) пройдут соревнования в мужском одиночном катании в личном турнире, где спортсмены покажут короткие программы. Россиянин Пётр Гуменник выступит первым. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выступления мужчин в КП.

Фигурное катание. Олимпийские игры — 2026. Мужчины. Личный турнир. Короткая программа:

  1. Пётр Гуменник (Россия).
  2. Максим Наумов (США).
  3. Андреас Нордебек (Швеция).
  4. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания).
  5. Донован Каррильо (Мексика).
  6. Ю-Сян Ли (Китайский Тайбэй).
  7. Стивен Гоголев (Канада).
  8. Кирилл Марсак (Украина).
  9. Ким Хёнгём (Южная Корея).
  10. Фёдор Кулиш (Латвия).
  11. Владимир Самойлов (Польша).
  12. Цзинь Боян (Китай).
  13. Владимир Литвинцев (Азербайджан).
  14. Эндрю Торгашев (США).
  15. Джун Хван Ча (Южная Корея).
  16. Адам Гагара (Словакия).
  17. Денис Васильев (Латвия).
  18. Маттео Риццо (Италия).
  19. Александр Селевко (Эстония).
  20. Даниэль Грассль (Италия).
  21. Лукас Бричги (Швейцария).
  22. Кевин Аймоз (Франция).
  23. Као Миура (Япония).
  24. Сюн Сато (Япония).
  25. Адам Сяо Хим Фа (Франция).
  26. Ника Эгадзе (Грузия).
  27. Михаил Шайдоров (Казахстан).
  28. Илья Малинин (США).
  29. Юма Кагияма (Япония).
