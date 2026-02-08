Известен порядок выступления мужчин-одиночников в личном турнире на ОИ-2026
Во вторник, 10 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) пройдут соревнования в мужском одиночном катании в личном турнире, где спортсмены покажут короткие программы. Россиянин Пётр Гуменник выступит первым. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выступления мужчин в КП.
Фигурное катание. Олимпийские игры — 2026. Мужчины. Личный турнир. Короткая программа:
- Пётр Гуменник (Россия).
- Максим Наумов (США).
- Андреас Нордебек (Швеция).
- Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания).
- Донован Каррильо (Мексика).
- Ю-Сян Ли (Китайский Тайбэй).
- Стивен Гоголев (Канада).
- Кирилл Марсак (Украина).
- Ким Хёнгём (Южная Корея).
- Фёдор Кулиш (Латвия).
- Владимир Самойлов (Польша).
- Цзинь Боян (Китай).
- Владимир Литвинцев (Азербайджан).
- Эндрю Торгашев (США).
- Джун Хван Ча (Южная Корея).
- Адам Гагара (Словакия).
- Денис Васильев (Латвия).
- Маттео Риццо (Италия).
- Александр Селевко (Эстония).
- Даниэль Грассль (Италия).
- Лукас Бричги (Швейцария).
- Кевин Аймоз (Франция).
- Као Миура (Япония).
- Сюн Сато (Япония).
- Адам Сяо Хим Фа (Франция).
- Ника Эгадзе (Грузия).
- Михаил Шайдоров (Казахстан).
- Илья Малинин (США).
- Юма Кагияма (Япония).
