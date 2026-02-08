Известен порядок выступления мужчин-одиночников в личном турнире на ОИ-2026

Во вторник, 10 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) пройдут соревнования в мужском одиночном катании в личном турнире, где спортсмены покажут короткие программы. Россиянин Пётр Гуменник выступит первым. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выступления мужчин в КП.

Фигурное катание. Олимпийские игры — 2026. Мужчины. Личный турнир. Короткая программа: