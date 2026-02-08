Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Франция — Швеция
Олимпиада 2026

Видео: жёсткое падение Линдси Вонн на Олимпийских играх — 2026

Комментарии

Сегодня, 8 февраля, олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн жёстко упала в начале трассы скоростного спуска на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Она зацепилась за флаг на трассе, в полёте её закрутило, от чего она упала. Спортсменка вышла на старт с порванной крестообразной связкой колена. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео жёсткого падения спортсменки.

Источник видео

В конце января Вонн упала во время соревнований в супергигантском слаломе на этапе Кубка мира в Кран-Монтане (Швейцария). Обследования после падения выявили разрыв передней крестообразной связки, ушиб кости и разрывы мениска левой ноги.

