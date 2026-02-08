Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Обзор мужского скиатлона на ОИ-2026, в котором россиянин Коростелёв стал четвёртым

Обзор мужского скиатлона на ОИ-2026, в котором россиянин Коростелёв стал четвёртым
Комментарии

Сегодня, 8 февраля, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв финишировал четвёртым в скиатлоне (10 км+10 км) на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии. Он преодолел дистанцию за 46.14,6, остановившись в шаге от медали. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с яркими моментами гонки.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

До третьего места Коростелёву не хватило 1,5 секунды. Бронзовая медаль досталась норвежцу Мартину Лёвстрёму Нюэнгету. Победу одержал 15-кратный чемпион мира Йоханнес Клебо, он стал шестикратным олимпийским чемпионом. Второе место занял французский спортсмен Матис Делож.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

