Выступление Олесик в санном спорте на ОИ-2026 9 февраля: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 9 февраля, в рамках соревновательной программы в санном спорте на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут две первые попытки в женских одноместных санях. Российская саночница Дарья Олесик примет участие в соревнованиях. Старт первой попытки запланирован на 19:00 мск. В прямом эфире состязание покажет Оkko.

Российские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Олимпиада-2026: главное: