ОИ-2026. Хоккей (ж). Франция — Швеция
18:40 Мск
Олимпиада 2026

Биатлон, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 8 февраля 2026 года

Биатлон, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 8 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 8 февраля, в Италии в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026 стартовали соревнования по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня в этом виде спорта.

Олимпиада-2026. Результаты на 8 февраля. Биатлон.
Смешанная эстафета:

  1. Франция (Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Лу Жанмонно и Жулия Симон) — 1:04.15,5 (0 штрафных кругов +7 дополнительных патронов).
  2. Италия (Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер и Лиза Виттоцци) — отставание 25,8 (0+5).
  3. Германия (Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Ванесса Фойгт и Франциска Пройс) +1.05,3 (1+3).
  4. Норвегия +1.37,2 (2+6).
  5. Швеция +1.40,8 (2+7).
  6. Финляндия +1.56,5 (0+7).
  7. Австрия +2.21,0 (0+6).
  8. Украина +2.36,6 (0+8).
  9. Польша +2.56,9 (1+13).
  10. Швейцария +2.58,5 (1+7).

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Календарь Олимпийских игр
Сборная Франции по биатлону выиграла золото в смешанной эстафете на Олимпиаде-2026
Комментарии
