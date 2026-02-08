Биатлон, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 8 февраля 2026 года
Сегодня, 8 февраля, в Италии в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026 стартовали соревнования по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня в этом виде спорта.
Смешанная эстафета:
- Франция (Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Лу Жанмонно и Жулия Симон) — 1:04.15,5 (0 штрафных кругов +7 дополнительных патронов).
- Италия (Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер и Лиза Виттоцци) — отставание 25,8 (0+5).
- Германия (Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Ванесса Фойгт и Франциска Пройс) +1.05,3 (1+3).
- Норвегия +1.37,2 (2+6).
- Швеция +1.40,8 (2+7).
- Финляндия +1.56,5 (0+7).
- Австрия +2.21,0 (0+6).
- Украина +2.36,6 (0+8).
- Польша +2.56,9 (1+13).
- Швейцария +2.58,5 (1+7).
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.
