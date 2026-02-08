Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Франция — Швеция
18:40 Мск
Олимпиада 2026

Лыжные гонки, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня 8 февраля 2026 года

Лыжные гонки, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня 8 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 8 февраля, продолжились соревнования по лыжным гонкам на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Результаты соревнований 8 февраля:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 46.11,0.
  2. Матис Делож (Франция) — отставание 2,0.
  3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +2,1.
  4. Савелий Коростелёв (Россия) +3,6.
  5. Уго Лапалус (Франция) +4,3.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

