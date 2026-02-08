Лыжные гонки, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня 8 февраля 2026 года

Сегодня, 8 февраля, продолжились соревнования по лыжным гонкам на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Результаты соревнований 8 февраля:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 46.11,0. Матис Делож (Франция) — отставание 2,0. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +2,1. Савелий Коростелёв (Россия) +3,6. Уго Лапалус (Франция) +4,3.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.