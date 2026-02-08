Кентен Фийон Майе сравнялся с Сергеем Чепиковым по числу медалей на ОИ

Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира 33-летний французский биатлонист Кентен Фийон Майе сравнялся с россиянином Сергеем Чепиковым по числу медалей Олимпийских играх (включая эстафеты). Теперь у каждого по шесть наград Игр.

Сегодня, 8 февраля, Фийон Майе завоевал третью золотую медаль Игр. В составе сборной Франции он стал чемпионом смешанной эстафеты. На Олимпиаде в Пекине Кентен взял пять медалей – два золота (в индивидуальной гонке и пасьюте) и три серебра (в спринте и эстафетах). На счету Чепикова две золотые, три серебряные и одна бронзовая медали.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.