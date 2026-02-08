Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Франция — Швеция
18:40 Мск
«Просто сорвало башню». Вайцеховская — о выступлении Линдси Вонн на Олимпиаде-2026

«Просто сорвало башню». Вайцеховская — о выступлении Линдси Вонн на Олимпиаде-2026
Комментарии

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская отреагировала на тяжёлую травму олимпийской чемпионки 2010 года, двукратной чемпионки мира 41-летней американской горнолыжницы Линдси Вонн, которая упала во время соревнований по скоростному спуску на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Безумство храбрых — это, конечно же, про Линдси Вонн. Но я, например, при всём желании не могу поставить её на одну доску с той же Петрой Майдич или Александром Карелиным, который выступал в Атланте с оторванной грудной мышцей.

Пытаюсь, не могу отделаться от мысли, что у Линдси на почве её безусловного спортивного величия, в какой-то момент просто сорвало башню. Что ради этого самого величия — и обязательно в глазах всего мира — она была готова абсолютно на всё. В том числе и на тот сюжет, что мы увидели сегодня. Выйти на центральную площадь города, облить себя бензином и на глазах огромной толпы щёлкнуть зажигалкой. Знала же, что не доедет, не могла не знать. Ну и чем, скажите, отличаются ситуации?

С другой стороны, Линдси столько раз играла в эту игру, объявляя о несовместимых со спортом травмах накануне Олимпиад и мировых чемпионатов, а потом триумфально выигрывая, что вся горнолыжная публика, как мне кажется, относилась к серьёзности тех или иных медицинских проблем Вонн не слишком всерьёз. Соответственно и последнюю информацию о «разорванных крестах» были склонны делить на 10.

А, может быть, она действительно верила в собственное могущество, способность преодолеть всё, что угодно. В конце концов, это так по-американски. Но очень жаль…» — написала Вайцеховская на своей странице в социальных сетях.

