Жулия Симон, Эрик Перро и Лу Жанмонно впервые в карьере стали олимпийскими чемпионами
Французские биатлонисты Жулия Симон, Эрик Перро и Лу Жанмонно впервые в карьере стали олимпийскими чемпионами. Сегодня, 8 февраля, они завоевали золото в смешанной эстафете на Играх-2026. Команду также дополнил Кентен Фийон Майе, который стал трёхкратным олимпийским чемпионом. Они преодолели дистанцию за 1:04.15,5 и затратили семь дополнительных патронов.
Второе место заняли итальянские спортсмены, отстав от лидеров на 25,8. Тройку сильнейших замкнули немцы (+1.05,3).
Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Смешанная эстафета:
- Франция (Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Лу Жанмонно и Жулия Симон) — 1:04.15,5 (0 штрафных кругов +7 дополнительных патронов).
- Италия (Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер и Лиза Виттоцци) +25,8 (0+5).
- Германия (Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Ванесса Фойгт и Франциска Пройс) +1.05,3 (1+3).
- Норвегия +1.37,2 (2+6).
- Швеция +1.40,8 (2+7).
