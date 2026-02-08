Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Франция — Швеция
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Олимпиада 2026

Жулия Симон, Эрик Перро и Лу Жанмонно впервые в карьере стали олимпийскими чемпионами

Комментарии

Французские биатлонисты Жулия Симон, Эрик Перро и Лу Жанмонно впервые в карьере стали олимпийскими чемпионами. Сегодня, 8 февраля, они завоевали золото в смешанной эстафете на Играх-2026. Команду также дополнил Кентен Фийон Майе, который стал трёхкратным олимпийским чемпионом. Они преодолели дистанцию за 1:04.15,5 и затратили семь дополнительных патронов.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
08 февраля 2026, воскресенье. 16:05 МСК
Окончено
1
Франция
2
Италия
3
Германия

Второе место заняли итальянские спортсмены, отстав от лидеров на 25,8. Тройку сильнейших замкнули немцы (+1.05,3).

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Смешанная эстафета:

  1. Франция (Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Лу Жанмонно и Жулия Симон) — 1:04.15,5 (0 штрафных кругов +7 дополнительных патронов).
  2. Италия (Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер и Лиза Виттоцци) +25,8 (0+5).
  3. Германия (Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Ванесса Фойгт и Франциска Пройс) +1.05,3 (1+3).
  4. Норвегия +1.37,2 (2+6).
  5. Швеция +1.40,8 (2+7).
Вирер осталась без золота в эстафете ОИ-2026. Но итальянцы всё равно вошли в историю
