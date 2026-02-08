Французские биатлонисты Жулия Симон, Эрик Перро и Лу Жанмонно впервые в карьере стали олимпийскими чемпионами. Сегодня, 8 февраля, они завоевали золото в смешанной эстафете на Играх-2026. Команду также дополнил Кентен Фийон Майе, который стал трёхкратным олимпийским чемпионом. Они преодолели дистанцию за 1:04.15,5 и затратили семь дополнительных патронов.

Второе место заняли итальянские спортсмены, отстав от лидеров на 25,8. Тройку сильнейших замкнули немцы (+1.05,3).

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Смешанная эстафета: