Итальянка Годжа — первая в истории, кто выиграл три медали ОИ в скоростном спуске

Итальянская горнолыжница София Годжа стала первой спортсменкой в истории, выигравшей три олимпийские медали в скоростном спуске. Сегодня, 8 февраля, на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо спортсменка стала третьей. Она показала результат 1.36,69.

Ранее в этой дисциплине на Играх-2018 в Пхёнчхане Годжа выиграла золото, а в Пекине-2022 — серебро.

Олимпийские игры – 2026. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск, женщины:

1. Бризи Джонсон (США) – 1.36,10.

2. Эмма Айхер (Швеция) +0,04.

3. София Годжа (Италия) +0,59.

4. Жаклин Уайлз (США)/Корнелия Хюттер (Австрия) +0,86.

6. Лаура Пировано (Италия) +0,94…

…

22. Юлия Плешкова (Россия) +3,59.