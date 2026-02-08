Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Франция — Швеция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Итальянка Годжа — первая в истории, кто выиграл три медали ОИ в скоростном спуске

Итальянка Годжа — первая в истории, кто выиграл три медали ОИ в скоростном спуске
Комментарии

Итальянская горнолыжница София Годжа стала первой спортсменкой в истории, выигравшей три олимпийские медали в скоростном спуске. Сегодня, 8 февраля, на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо спортсменка стала третьей. Она показала результат 1.36,69.

Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Женщины. Скоростной спуск
08 февраля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Бризи Джонсон
США
1:36.10
2
Эмма Айхер
Германия
+0.04
3
София Годжа
Италия
+0.59

Ранее в этой дисциплине на Играх-2018 в Пхёнчхане Годжа выиграла золото, а в Пекине-2022 — серебро.

Олимпийские игры – 2026. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск, женщины:

1. Бризи Джонсон (США) – 1.36,10.
2. Эмма Айхер (Швеция) +0,04.
3. София Годжа (Италия) +0,59.
4. Жаклин Уайлз (США)/Корнелия Хюттер (Австрия) +0,86.
6. Лаура Пировано (Италия) +0,94…

22. Юлия Плешкова (Россия) +3,59.

Календарь Олимпийских игр
Материалы по теме
ОИ-2026, второй день. Фигуристы вступают в битву за медали в команднике! LIVE
Live
ОИ-2026, второй день. Фигуристы вступают в битву за медали в команднике! LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android