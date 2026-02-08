Итальянка Годжа — первая в истории, кто выиграл три медали ОИ в скоростном спуске
Поделиться
Итальянская горнолыжница София Годжа стала первой спортсменкой в истории, выигравшей три олимпийские медали в скоростном спуске. Сегодня, 8 февраля, на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо спортсменка стала третьей. Она показала результат 1.36,69.
Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Женщины. Скоростной спуск
08 февраля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Бризи Джонсон
США
1:36.10
2
Эмма Айхер
Германия
+0.04
3
София Годжа
Италия
+0.59
Ранее в этой дисциплине на Играх-2018 в Пхёнчхане Годжа выиграла золото, а в Пекине-2022 — серебро.
Олимпийские игры – 2026. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск, женщины:
1. Бризи Джонсон (США) – 1.36,10.
2. Эмма Айхер (Швеция) +0,04.
3. София Годжа (Италия) +0,59.
4. Жаклин Уайлз (США)/Корнелия Хюттер (Австрия) +0,86.
6. Лаура Пировано (Италия) +0,94…
…
22. Юлия Плешкова (Россия) +3,59.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 февраля 2026
-
20:56
-
20:53
-
20:46
-
20:33
-
19:53
-
19:51
-
19:42
-
19:40
-
19:27
-
18:42
-
18:42
-
18:25
-
17:57
-
17:53
-
17:51
-
17:41
-
17:25
-
17:15
-
17:05
-
17:04
-
17:02
-
16:53
-
16:51
-
16:49
-
16:46
-
16:44
-
16:44
-
16:34
-
16:31
-
16:29
-
16:25
-
16:19
-
16:17
-
16:13
-
16:11