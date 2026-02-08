«Никто не может с ним сравниться». Фрида Карлссон — после победы Клебо на ОИ в скиатлоне

Трёхкратная чемпионка мира, шведская лыжница Фрида Карлссон отреагировала на победу норвежца Йоханнеса Клебо в скиатлоне на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Всегда считала его немного скучноватым. Никто не может с ним сравниться. В некотором смысле, он настолько совершенен, что как лыжник он почти не похож на человека. Невозможно быть настолько идеальным», — сказала Карлссон в интервью NRK.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.