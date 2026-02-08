«Никто не может с ним сравниться». Фрида Карлссон — после победы Клебо на ОИ в скиатлоне
Трёхкратная чемпионка мира, шведская лыжница Фрида Карлссон отреагировала на победу норвежца Йоханнеса Клебо в скиатлоне на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1
«Всегда считала его немного скучноватым. Никто не может с ним сравниться. В некотором смысле, он настолько совершенен, что как лыжник он почти не похож на человека. Невозможно быть настолько идеальным», — сказала Карлссон в интервью NRK.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.
