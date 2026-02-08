Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Франция — Швеция
18:40 Мск
Олимпиада 2026

«Нет хорошего объяснения». Маттис Стенсхаген — о 21-м месте в скиатлоне на Олимпиаде-2026

Комментарии

Норвежский лыжник Маттис Стенсхаген прокомментировал свой результат в скиатлоне на Олимпийских играх — 2026. Он занял 21-е место, показав результат 48.03,7.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1

«Хорошо держался на классике, но коньковый ход получился просто комично плохим. Ничего не сработало. У меня нет хорошего объяснения. Немного не хватает формы», — приводит слова Стенсхагена TV2.

После того, как был опубликован состав команды на скиатлон, эксперты обращали внимание на то, что тренеры сборной Норвегии не дали шанса выступить в скиатлоне серебряному призёру Олимпиады-2022 в эстафете, четырёхкратному чемпиону мира Эмилю Иверсену. Хотя Эмиль вошёл в топ-3 скиатлона на декабрьском этапе Кубка мира в Тронхейме.

