«Нет хорошего объяснения». Маттис Стенсхаген — о 21-м месте в скиатлоне на Олимпиаде-2026

Норвежский лыжник Маттис Стенсхаген прокомментировал свой результат в скиатлоне на Олимпийских играх — 2026. Он занял 21-е место, показав результат 48.03,7.

«Хорошо держался на классике, но коньковый ход получился просто комично плохим. Ничего не сработало. У меня нет хорошего объяснения. Немного не хватает формы», — приводит слова Стенсхагена TV2.

После того, как был опубликован состав команды на скиатлон, эксперты обращали внимание на то, что тренеры сборной Норвегии не дали шанса выступить в скиатлоне серебряному призёру Олимпиады-2022 в эстафете, четырёхкратному чемпиону мира Эмилю Иверсену. Хотя Эмиль вошёл в топ-3 скиатлона на декабрьском этапе Кубка мира в Тронхейме.