Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Чехия — Финляндия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Конькобежный спорт на Олимпиаде 2026, мужчины, 5000 м: результаты

Конькобежец Эйтрем с олимпийским рекордом завоевал золото на дистанции 5000 м
Комментарии

23-летний норвежский конькобежец Сандер Эйтрем с олимпийским рекордом выиграл на дистанции 5000 м в рамках Олимпийских игр — 2026 в Милане. Он преодолел дистанцию за 6:03.95. Второе место занял представитель Чехии Методей Йилек. Его отставание составило +2.53. Замкнул тройку лидеров итальянец Риккардо Лорелло. (+5.27).

Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Мужчины. 5000 м
08 февраля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Окончено
1
Сандер Эйтрем
Норвегия
6:03.95
2
Методей Йилек
Чехия
+2.53
3
Риккардо Лорелло
Италия
+5.27

Отметим, Эйтрем принёс Норвегии первое золото на 5000 м на Олимпийских играх за 32 года. В Лиллехаммере-1994 победил Йоханн Улав Косс.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.

Календарь Олимпийских игр - 2026
Материалы по теме
Конькобежный спорт на Олимпиаде-2026
Истории
Конькобежный спорт на Олимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android