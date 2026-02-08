Конькобежец Эйтрем с олимпийским рекордом завоевал золото на дистанции 5000 м

23-летний норвежский конькобежец Сандер Эйтрем с олимпийским рекордом выиграл на дистанции 5000 м в рамках Олимпийских игр — 2026 в Милане. Он преодолел дистанцию за 6:03.95. Второе место занял представитель Чехии Методей Йилек. Его отставание составило +2.53. Замкнул тройку лидеров итальянец Риккардо Лорелло. (+5.27).

Отметим, Эйтрем принёс Норвегии первое золото на 5000 м на Олимпийских играх за 32 года. В Лиллехаммере-1994 победил Йоханн Улав Косс.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.