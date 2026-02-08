Конькобежец Эйтрем с олимпийским рекордом завоевал золото на дистанции 5000 м
Поделиться
23-летний норвежский конькобежец Сандер Эйтрем с олимпийским рекордом выиграл на дистанции 5000 м в рамках Олимпийских игр — 2026 в Милане. Он преодолел дистанцию за 6:03.95. Второе место занял представитель Чехии Методей Йилек. Его отставание составило +2.53. Замкнул тройку лидеров итальянец Риккардо Лорелло. (+5.27).
Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Мужчины. 5000 м
08 февраля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Окончено
1
Сандер Эйтрем
Норвегия
6:03.95
2
Методей Йилек
Чехия
+2.53
3
Риккардо Лорелло
Италия
+5.27
Отметим, Эйтрем принёс Норвегии первое золото на 5000 м на Олимпийских играх за 32 года. В Лиллехаммере-1994 победил Йоханн Улав Косс.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 февраля 2026
-
20:56
-
20:53
-
20:46
-
20:33
-
19:53
-
19:51
-
19:42
-
19:40
-
19:27
-
18:42
-
18:42
-
18:25
-
17:57
-
17:53
-
17:51
-
17:41
-
17:25
-
17:15
-
17:05
-
17:04
-
17:02
-
16:53
-
16:51
-
16:49
-
16:46
-
16:44
-
16:44
-
16:34
-
16:31
-
16:29
-
16:25
-
16:19
-
16:17
-
16:13
-
16:11