ОИ-2026. Хоккей (ж). Чехия — Финляндия
23:10 Мск
Олимпиада 2026

Санный спорт на Олимпиаде 2026, мужчины, одноместные сани, третья попытка: результаты

Россиянин Репилов — 15-й после третьей попытки в одноместных санях на Олимпиаде-2026
Комментарии

Российский саночник Павел Репилов после третьей попытки в одноместных санях на Олимпийских играх — 2026 занимает 15-е место. Его время — 2.41,400.

Олимпиада 2026. Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
08 февраля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Лангенхан
Германия
2:38.531
2
Йонас Мюллер
Австрия
+0.294
3
Доминик Фишналлер
Италия
+0.542

Лидировать продолжает немец Макс Лангенхан с результатом 3.38,531. Вторую строчку занимает австриец Йонас Мюллер (+0,294). Тройку сильнейших замыкает итальянец Доминик Фишналлер (+0,542).

Начало четвертой попытки – в 20:34 мск. Посмотреть прямую трансляцию соревнований можно в онлайн-кинотеатре Оkko.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

Календарь Олимпийских игр
