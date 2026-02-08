Россиянин Репилов — 15-й после третьей попытки в одноместных санях на Олимпиаде-2026

Российский саночник Павел Репилов после третьей попытки в одноместных санях на Олимпийских играх — 2026 занимает 15-е место. Его время — 2.41,400.

Лидировать продолжает немец Макс Лангенхан с результатом 3.38,531. Вторую строчку занимает австриец Йонас Мюллер (+0,294). Тройку сильнейших замыкает итальянец Доминик Фишналлер (+0,542).

Начало четвертой попытки – в 20:34 мск. Посмотреть прямую трансляцию соревнований можно в онлайн-кинотеатре Оkko.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.