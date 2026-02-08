Опубликован предварительный контент Петра Гуменника в короткой программе на ОИ-2026

Опубликована предварительная заявка действующего чемпиона России в одиночном катании Петра Гуменника в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Спортсмен планирует исполнить 4F+3T, 4S, 3A.

Олимпийская короткая программа в личном турнире у мужчин пройдёт 10 февраля, начало запланировано на 20:30 мск. Гуменник в КП будет выступать первым.

В короткой программе Гуменник выступит под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Это саундтрек из кинофильма «Онегин».

Ранее появилась информация, что Пётр Гуменник не сможет исполнить свою короткую программу сезона-2025/2026 на Олимпиаде-2026 из-за проблем с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер».