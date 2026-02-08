Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Чехия — Финляндия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Композитор Акопян рассказал о композиции, под которую Гуменник выйдет на ОИ-2026

Композитор Акопян рассказал о композиции, под которую Гуменник выйдет на ОИ-2026
Комментарии

Армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян рассказал, как согласился предоставить композицию для действующего чемпиона России в одиночном катании Петра Гуменник. В короткой программе Гуменник выступит под композицию Waltz 1805. Это саундтрек из кинофильма «Онегин».

«Многие годы моё творчество тесно связано с этим прекрасным видом спорта. Соответственно, в музыку, которую я пишу, изначально закладываю возможность катания. В связи со сложившейся ситуацией выбор пал на это произведение, права на которое я с удовольствием предоставил. Для меня значимо одно — успех наших Петра и Адели! Болеем за наших ребят! Только вперёд!» — сказал Акопян в интервью «РИА Новости Спорт».

Ранее появилась информация, что Гуменник не сможет исполнить свою короткую программу сезона-2025/2026 на Олимпиаде-2026 из-за проблем с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер».

Материалы по теме
Преимущество нейтральных. Почему шансы Петросян и Гуменника выше, чем у соперников?
Преимущество нейтральных. Почему шансы Петросян и Гуменника выше, чем у соперников?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android