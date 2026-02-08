Композитор Акопян рассказал о композиции, под которую Гуменник выйдет на ОИ-2026

Армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян рассказал, как согласился предоставить композицию для действующего чемпиона России в одиночном катании Петра Гуменник. В короткой программе Гуменник выступит под композицию Waltz 1805. Это саундтрек из кинофильма «Онегин».

«Многие годы моё творчество тесно связано с этим прекрасным видом спорта. Соответственно, в музыку, которую я пишу, изначально закладываю возможность катания. В связи со сложившейся ситуацией выбор пал на это произведение, права на которое я с удовольствием предоставил. Для меня значимо одно — успех наших Петра и Адели! Болеем за наших ребят! Только вперёд!» — сказал Акопян в интервью «РИА Новости Спорт».

Ранее появилась информация, что Гуменник не сможет исполнить свою короткую программу сезона-2025/2026 на Олимпиаде-2026 из-за проблем с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер».