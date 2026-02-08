Линдси Вонн находится в стабильном состоянии после падения на ОИ-2026

Федерации лыжных гонок и сноуборда США (U.S. Ski & Snowboard) в социальных сетях сообщила, что олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн находится в стабильном состоянии после жёсткого падения во время соревнований по скоростному спуску на Олимпийских играх — 2026.

«Линдси получила травму, но находится в стабильном состоянии и в надёжных руках команды американских и итальянских врачей», – говорится в сообщении федерации.

Вонн зацепилась за флаг на трассе, в полёте её закрутило, в результате чего она упала. Спортсменка вышла на старт с порванной крестообразной связкой колена. В конце января Вонн упала во время соревнований в супергигантском слаломе на этапе Кубка мира в Кран-Монтане (Швейцария). Обследования после падения выявили разрыв передней крестообразной связки, ушиб кости и разрывы мениска левой ноги.