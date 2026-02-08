«Держись и скорее выздоравливай». Надаль обратился к Линдси Вонн

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на тяжёлую травму олимпийской чемпионки 2010 года, двукратной чемпионки мира 41-летней американской горнолыжницы Линдси Вонн, которая упала во время соревнований по скоростному спуску на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Линдси, ты источник вдохновения и пример упорства. Держись и скорее выздоравливай», — написал Надаль на своей странице в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Вонн находится в стабильном состоянии после жёсткого падения во время соревнований по скоростному спуску на Олимпийских играх — 2026.