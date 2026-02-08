Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Чехия — Финляндия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Санный спорт на Олимпиаде 2026, мужчины, одноместные сани: результаты

Россиянин Репилов занял 14-е место в одноместных санях на ОИ-2026, Лангенхан — победитель
Комментарии

Российский саночник Павел Репилов занял 14-е место в одноместных санях на Олимпийских играх — 2026. По итогам четырёх попыток его результат — 3.34,963. Он отстал от лидера на 3,772.

Олимпиада 2026. Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
08 февраля 2026, воскресенье. 20:34 МСК
Окончено
1
Макс Лангенхан
Германия
3:31.191
2
Йонас Мюллер
Австрия
+0.596
3
Доминик Фишналлер
Италия
+0.934

Золото завоевал немец Макс Лангенхан с результатом 3.31,191. Серебряным призёром стал австриец Йонас Мюллер (+0,596), бронза у итальянца Доминика Фишналлера (+0,934).

Олимпийские игры — 2026. Санный спорт. Одноместные сани. Мужчины. Итоговое положение:

1. Макс Лангенхан (Германия) — 3.31,191.

2. Йонас Мюллер (Австрия) — отставание 0,596.

3. Доминик Фишналлер (Италия) +0,934.

4. Кристерс Апарьодс (Латвия) +1,421.

5. Нико Глайршер (Австрия) +1,782.

6. Феликс Лох (Германия) +1,860…

14. Павел Репилов (Россия) +3,772.

Календарь Олимпийских игр
Материалы по теме
ОИ-2026, второй день. Япония приблизилась к США в команднике. Впереди битва у женщин! LIVE
Live
ОИ-2026, второй день. Япония приблизилась к США в команднике. Впереди битва у женщин! LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android