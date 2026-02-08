Россиянин Репилов занял 14-е место в одноместных санях на ОИ-2026, Лангенхан — победитель
Поделиться
Российский саночник Павел Репилов занял 14-е место в одноместных санях на Олимпийских играх — 2026. По итогам четырёх попыток его результат — 3.34,963. Он отстал от лидера на 3,772.
Олимпиада 2026. Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
08 февраля 2026, воскресенье. 20:34 МСК
Окончено
1
Макс Лангенхан
Германия
3:31.191
2
Йонас Мюллер
Австрия
+0.596
3
Доминик Фишналлер
Италия
+0.934
Золото завоевал немец Макс Лангенхан с результатом 3.31,191. Серебряным призёром стал австриец Йонас Мюллер (+0,596), бронза у итальянца Доминика Фишналлера (+0,934).
Олимпийские игры — 2026. Санный спорт. Одноместные сани. Мужчины. Итоговое положение:
1. Макс Лангенхан (Германия) — 3.31,191.
2. Йонас Мюллер (Австрия) — отставание 0,596.
3. Доминик Фишналлер (Италия) +0,934.
4. Кристерс Апарьодс (Латвия) +1,421.
5. Нико Глайршер (Австрия) +1,782.
6. Феликс Лох (Германия) +1,860…
14. Павел Репилов (Россия) +3,772.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 февраля 2026
-
22:28
-
22:25
-
22:09
-
21:54
-
21:53
-
21:35
-
21:19
-
21:12
-
20:56
-
20:53
-
20:46
-
20:33
-
19:53
-
19:51
-
19:42
-
19:40
-
19:27
-
18:42
-
18:42
-
18:25
-
17:57
-
17:53
-
17:51
-
17:41
-
17:25
-
17:15
-
17:05
-
17:04
-
17:02
-
16:53
-
16:51
-
16:49
-
16:46
-
16:44
-
16:44