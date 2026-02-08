Россиянин Репилов занял 14-е место в одноместных санях на ОИ-2026, Лангенхан — победитель

Российский саночник Павел Репилов занял 14-е место в одноместных санях на Олимпийских играх — 2026. По итогам четырёх попыток его результат — 3.34,963. Он отстал от лидера на 3,772.

Золото завоевал немец Макс Лангенхан с результатом 3.31,191. Серебряным призёром стал австриец Йонас Мюллер (+0,596), бронза у итальянца Доминика Фишналлера (+0,934).

Олимпийские игры — 2026. Санный спорт. Одноместные сани. Мужчины. Итоговое положение:

1. Макс Лангенхан (Германия) — 3.31,191.

2. Йонас Мюллер (Австрия) — отставание 0,596.

3. Доминик Фишналлер (Италия) +0,934.

4. Кристерс Апарьодс (Латвия) +1,421.

5. Нико Глайршер (Австрия) +1,782.

6. Феликс Лох (Германия) +1,860…

14. Павел Репилов (Россия) +3,772.