ОИ-2026. Хоккей (ж). Чехия — Финляндия
23:10 Мск
Олимпиада 2026

Результаты соревнований с участием россиян на Олимпиаде-2026 на 8 февраля 2026 года

Результаты соревнований с участием россиян на Олимпиаде-2026 на 8 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 7 февраля, российские спортсмены продолжили выступления на XXV зимних Олимпийских играх — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами стартов, в которых приняли участие российские спортсмены.

Россиянка Юлия Плешкова стала 22-й в соревнованиях по скоростному спуску. Она проиграла победительнице Бризи Джонсон 3,59 секунды.

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв финишировал четвёртым в скиатлоне (10 км+10 км). Россиянин преодолел дистанцию за 46.14,6, отстав от третьего места на 1,5 секунды. Победу одержал 15-кратный чемпион мира Йоханнес Клебо, ставший шестикратным олимпийским чемпионом.

Российский саночник Павел Репилов занял 14-е место в одноместных санях на Олимпийских играх — 2026. По итогам четырёх попыток его результат — 3.34,963. Он отстал от лидера на 3,772. Золото выиграл немец Макс Лангенхан с результатом 3.31,191.

Календарь Олимпийских игр - 2026
