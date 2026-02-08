Малинин заявил каскад с четверным акселем в КП личного турнира на Олимпиаде-2026

Опубликована предварительная заявка двукратного чемпиона мира американского фигуриста Ильи Малинина в короткой программе личного турнира на Олимпиаде-2026. Спортсмен планирует исполнить каскад четверной аксель – тройной тулуп, тройной аксель и четверной лутц.

Такой же контент Малинин заявлял и в короткой программе командного турнира, но в итоге исполнил четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц – тройной тулуп. Он стал вторым, уступив японцу Юме Кагияме 10 баллов.

Олимпийская короткая программа в личном турнире у мужчин пройдёт 10 февраля, начало запланировано на 20:30 мск. Малинин выступит 28-м из 29 участников.