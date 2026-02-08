Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Чехия — Финляндия
23:10 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Президент федерации горнолыжного спорта оценил результат Плешковой на Олимпиаде

Президент Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС) Леонид Мельников оценил результат Юлии Плешковой, которая стала 22-й в соревнованиях по скоростному спуску в рамках Олимпийских игр — 2026. Она проиграла победительнице Бризи Джонсон 3,59 секунды.

«Хорошо прошла трассу, очень достойный результат, учитывая предстартовую ситуацию. Как вы знаете, первые две официальные тренировки были отменены по погодным условиям. Так как и вчера после 23-го номера последняя тренировка была остановлена, у Юли был один тренировочный заезд. Так бывает. Не в оправдание, но было бы, конечно, лучше потренироваться. И падение прямо перед ней девушки под номером 26, остановка соревнований, эвакуация вертолётом спортсменки. Юля молодец, справилась», — сказал Мельников в интервью ТАСС.

