Президент федерации горнолыжного спорта оценил результат Плешковой на Олимпиаде

Президент Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС) Леонид Мельников оценил результат Юлии Плешковой, которая стала 22-й в соревнованиях по скоростному спуску в рамках Олимпийских игр — 2026. Она проиграла победительнице Бризи Джонсон 3,59 секунды.

«Хорошо прошла трассу, очень достойный результат, учитывая предстартовую ситуацию. Как вы знаете, первые две официальные тренировки были отменены по погодным условиям. Так как и вчера после 23-го номера последняя тренировка была остановлена, у Юли был один тренировочный заезд. Так бывает. Не в оправдание, но было бы, конечно, лучше потренироваться. И падение прямо перед ней девушки под номером 26, остановка соревнований, эвакуация вертолётом спортсменки. Юля молодец, справилась», — сказал Мельников в интервью ТАСС.