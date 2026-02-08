«Сияющий своим талантом». FIS — о выступлении Коростелёва в скиатлоне на ОИ-2026

Международная федерация лыжных видов (FIS) в социальных сетях отреагировала на выступление россиянина Савелия Коростелёва и француза Уго Лапалуса в скиатлоне (10 км+10 км) на Олимпийских играх — 2026.

«Достойное поражение. Коростелёв — четвёртый, сияющий своим талантом, вовремя отыгравшийся, доказавший всё на трассе. Лапалус — пятый, вернувшийся в форму после тяжёлого старта сезона, рвущий как в свои лучшие дни. Поздравляем, господа, месть ждёт», — говорится в сообщении организации.

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клэбо, а Коростелёв занял четвёртое место. До бронзы Коростелёву не хватило 1,5 секунды.