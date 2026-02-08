«Сияющий своим талантом». FIS — о выступлении Коростелёва в скиатлоне на ОИ-2026
Международная федерация лыжных видов (FIS) в социальных сетях отреагировала на выступление россиянина Савелия Коростелёва и француза Уго Лапалуса в скиатлоне (10 км+10 км) на Олимпийских играх — 2026.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1
«Достойное поражение. Коростелёв — четвёртый, сияющий своим талантом, вовремя отыгравшийся, доказавший всё на трассе. Лапалус — пятый, вернувшийся в форму после тяжёлого старта сезона, рвущий как в свои лучшие дни. Поздравляем, господа, месть ждёт», — говорится в сообщении организации.
Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клэбо, а Коростелёв занял четвёртое место. До бронзы Коростелёву не хватило 1,5 секунды.
