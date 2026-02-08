Вонн получила перелом ноги и перенесла операцию после падения на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн после падения на Олимпийских играх — 2026 сломала ногу и уже перенесла операцию. Об этом сообщает Sky Sports.

По сообщению источника, Вонн доставили в больницу имени Кодивилла в Кортине. Там ей провели диагностику, а после приняли решение перевести в госпиталь Тревизо, где спортсменка перенесла операцию по стабилизации перелома.

Вонн зацепилась за флаг на трассе, в полёте её закрутило, в результате чего она упала. Спортсменка вышла на старт с порванной крестообразной связкой колена. В конце января Вонн упала во время соревнований в супергигантском слаломе на этапе Кубка мира в Кран-Монтане (Швейцария). Обследования после падения выявили разрыв передней крестообразной связки, ушиб кости и разрывы мениска левой ноги.