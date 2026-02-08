Японцы Миура и Кихара выиграли произвольную программу командного турнира на ОИ-2026

Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара показали лучший результат в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Они получили от судей 155,55 балла.

Вторыми стали Анастасия Метёлкина и Лука Берулава из Грузии с результатом 139,70. Тройку замкнули итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (136,61).

Фигурное катание. Олимпиада в Милане. Командный турнир, Спортивные пары. Произвольная программа: