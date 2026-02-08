Японцы Миура и Кихара выиграли произвольную программу командного турнира на ОИ-2026
Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара показали лучший результат в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Они получили от судей 155,55 балла.
Вторыми стали Анастасия Метёлкина и Лука Берулава из Грузии с результатом 139,70. Тройку замкнули итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (136,61).
Фигурное катание. Олимпиада в Милане. Командный турнир, Спортивные пары. Произвольная программа:
- Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 155,55 балла.
- Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 139,70.
- Сара Конти/Никколо Мачии (Италия) — 136,61.
- Элли Кам/Дэниэл О'Ши (США) — 135,36.
- Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 134,42.
