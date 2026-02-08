Йоханнес Клебо высказался о нарушении Деложа на Олимпиаде в гонке с Коростелёвым

Шестикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо высказался о нарушении французского лыжника Матиса Деложа, который срезал небольшой участок дистанции во время скиатлона на Олимпийских играх — 2026 и получил жёлтую карточку. Делож занял второе место в гонке, российский лыжник Савелий Коростелёв стал четвёртым.

«Должен сказать, что я ожидал, что он получит жёлтую карточку, этого должно быть достаточно. Он не особо сэкономил время», – сказал Клебо в интервью NRK.

Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.