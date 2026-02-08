Йоханнес Клебо высказался о нарушении Деложа на Олимпиаде в гонке с Коростелёвым
Шестикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо высказался о нарушении французского лыжника Матиса Деложа, который срезал небольшой участок дистанции во время скиатлона на Олимпийских играх — 2026 и получил жёлтую карточку. Делож занял второе место в гонке, российский лыжник Савелий Коростелёв стал четвёртым.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1
«Должен сказать, что я ожидал, что он получит жёлтую карточку, этого должно быть достаточно. Он не особо сэкономил время», – сказал Клебо в интервью NRK.
Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.
