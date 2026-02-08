Скидки
Олимпиада 2026

«Олимпийский титул важнее всего на свете». Фийон Майе — о победе в смешанной эстафете

«Олимпийский титул важнее всего на свете». Фийон Майе — о победе в смешанной эстафете
Комментарии

Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира 33-летний французский биатлонист Кентен Фийон Майе поделился эмоциями после победы в смешанной эстафете на Олимпийских играх — 2026.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
08 февраля 2026, воскресенье. 16:05 МСК
Окончено
1
Франция
2
Италия
3
Германия

«Это безумие. Пусть это уже шестая медаль, но это просто невероятно. Олимпийский титул важнее всего на свете. Мы сделали это вместе. Эмоции были на протяжении всей гонки. Кстати, ребята из Германии сказали, что наши девчонки — наш секретный код. Они это доказали», — приводит слова Фийона Майе Nordic Magazine.

В смешанной эстафете на Играх-2026 Фийон Майе выиграл третью золотую олимпийскую медаль. В составе сборной Франции он стал чемпионом смешанной эстафеты. На Олимпиаде в Пекине Кентен взял пять медалей – два золота (в индивидуальной гонке и пасьюте) и три серебра (в спринте и эстафетах).

