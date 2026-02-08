Каори Сакамото стала первой в ПП командного турнира Олимпиады-2026, Губанова — вторая

Трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото стала победительницей произвольной программы командного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). За своё выступление она получила от судей 148,62 балла.

Второй стала представительница Грузии Анастасия Губанова с результатом 140,17. Тройку лидеров замкнула американка Эмбер Гленн (138,62).

Фигурное катание. Олимпиада — 2026. Командный турнир. Женщины. Произвольная программа: