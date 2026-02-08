Скидки
ОИ-2026. Кёрлинг. Швейцария — Канада
12:05 Мск
Олимпиада 2026

Фигурное катание на Олимпиаде 2026, женщины, командный турнир, произвольная программа: результаты

Каори Сакамото стала первой в ПП командного турнира Олимпиады-2026, Губанова — вторая
Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото стала победительницей произвольной программы командного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). За своё выступление она получила от судей 148,62 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
148.62
2
Анастасия Губанова
Грузия
140.17
3
Эмбер Гленн
США
138.62

Второй стала представительница Грузии Анастасия Губанова с результатом 140,17. Тройку лидеров замкнула американка Эмбер Гленн (138,62).

Фигурное катание. Олимпиада — 2026. Командный турнир. Женщины. Произвольная программа:

  1. Каори Сакамото (Япония) — 148,62 балла.
  2. Анастасия Губанова (Грузия) — 140,17.
  3. Эмбер Гленн (США) — 138,62.
  4. Лара Наки Гутманн (Италия) — 126,94.
  5. Мэдлин Шизас (Канада) — 125,00.
