Кёрлинг, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня 8 февраля 2026 года

Сегодня, 8 февраля, в Италии прошёл очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня кёрлинга в миксте. В рамках игрового дня состоялись матчи 10-го, 11-го и 12-го туров.

Кёрлинг, микст. Результаты 8 февраля:

10-й тур

Норвегия — Чехия — 3:6.

Южная Корея — Эстония — 9:3.

11-й тур

Канада — Швеция — 6:7.

Великобритания — Швейцария — 6:7.

США — Эстония — 5:3.

Италия — Чехия — 8:2.

12-й тур

Италия — Великобритания — 6:9.

США — Швеция — 8:7.

Швейцария — Норвегия — 3:6.

Канада — Южная Корея — 5:9.

Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.