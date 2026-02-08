Япония и США сравнялись по очкам перед последним видом командного турнира на ОИ-2026

Сегодня, 8 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) проходит командный турнир по фигурному катанию. Перед последним видом сборные Японии и США сравнялись по очкам. В активе каждой команды по 59 очков. Решающими станут выступления мужчин в произвольной программе.

Олимпийские игры — 2026. Фигурное катание. Командный турнир. Положение перед последним видом:

1. Япония — 59 очков.

1. США — 59.

3. Италия — 52.

4. Грузия — 50.

5. Канада — 47.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.