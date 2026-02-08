Карлос Алькарас отреагировал на тяжёлую травму Линдси Вонн после падения на Олимпиаде

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на тяжёлую травму олимпийской чемпионки 2010 года, двукратной чемпионки мира 41-летней американской горнолыжницы Линдси Вонн, которая упала во время соревнований по скоростному спуску на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Мы думаем о тебе, Линдси», — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Вонн находится в стабильном состоянии после жёсткого падения во время соревнований по скоростному спуску на Олимпийских играх — 2026.